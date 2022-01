Alvarez, è sfida aperta con il Milan ma attenzione anche agli altri club europei

Inter, Julian Alvarez sembra essere più vicino ma attenzione alla concorrenza del Milan e di altri club europei

Dopo la sosta per la Nazionale si disputerà il derby milanese, probabilmente il 6 febbraio, ma in questo mese di gennaio c’è un’altra sfida, questa volta di mercato, che per il momento vede la società nerazzurra in vantaggio, ma non è ancora detta l’ultima parola. L’oggetto del contendere, o meglio il giocatore su cui i due club hanno messo gli occhi, è Julian Alvarez astro nascente argentino classe 2000, compirà 21 anni a fine mese, che milita nel River Plate. Come ha spiegato il Corriere della Sera, il club argentino lo valuta circa 20 milioni di euro e per il momento l’Inter sembra la sua destinazione più probabile, ma attenzione alla concorrenza visto che il suo agente sta facendo un tour europeo tra le migliori squadre non solo in Italia.

Intanto proseguono le trattative interne che riguardano i rinnovi dei due calciatori croati: Marcelo Brozovic, annuncio ormai imminente e Ivan Perisic trattativa più difficile che probabilmente verrà posticipata in marzo. Il quotidiano ha anche informato che il presidente Steven Zhang rimarrà a Milano fino alla fine del mese.