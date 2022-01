Calciomercato Inter, niente Villar: vicino il ritorno in Spagna

Inter, il centrocampista della Roma Gonzalo Villar sembra sia destinato a tornare in prestito in Spagna nel Getafe

La Roma sarà molto attiva nel calciomercato di riparazione che è appena iniziato, sia in entrate che in uscita. Dopo la rocambolesca sconfitta in campionato contro la Juventus, che ha rimontato da 3-1 vincendo 4-3 all’Olimpico, i tifosi giallorossi sono addirittura arrivati a chiedere l’esonero di Mourinho. Il tecnico portoghese invece, almeno per il momento, resta ben saldo sulla sua panchina e ha già fatto l’elenco dei calciatori che non rientrano nei suoi piani. In questa lista è stato inserito anche Gonzalo Villar, che come ha spiegato Calciomercato.it, potrebbe tornare in Spagna in prestito al Getafe, squadra che si trova in piena lotta retrocessione al 17° posto con un solo punto di vantaggio sulla 18°.

Il centrocampista era stato anche accostato all’Inter per un possibile scambio con Matias Vecino, o anche solo per un prestito, ma sembra che ormai il suo ritorno in patria per il resto della stagione sia abbastanza scontato.