Svolta a sorpresa Frattesi, assalto della rivale italiana: c’è la data

Davide Frattesi si opererà a breve. Una situazione imprevista che non arresta le indiscrezioni di mercato sul suo conto

Non certo una bella notizia per l’Inter quella ufficializzata nelle scorse ore. Davide Frattesi si sottoporrà a un’operazione chirurgica per risolvere il problema di ernia inguinale con il quale convive da tempo e che l’ha costretto a disertare il Mondiale per Club.

Un’operazione di routine che dovrebbe essere effettuata la settimana prossima a Milano. Per il centrocampista nerazzurra è previsto almeno un mese di stop. Pertanto, salterà l’inizio della preparazione pre campionato per tornare a disposizione di Chivu almeno a metà agosto in tempo, senza intoppi sul recupero, per una delle prime due giornate di campionato nelle quali l’Inter affronterà Torino e Udinese, entrambe in casa.

La notizia dell’intervento chirurgico ha fatto passare inevitabilmente in secondo piano le indiscrezioni sul possibile addio di Frattesi all’Inter. Un’ipotesi difficile ma non da escludere del tutto nonostante l’avvicendamento in panchina tra Inzaghi e Chivu avrebbe convinto il centrocampista a giocarsi le sue chance in nerazzurro con l’auspicio di trovare più spazio da titolare rispetto a quello che gli è stato concesso nell’ultimo biennio.

Frattesi via dall’Inter ? Ecco quando può decidersi tutto

L’ultimo club al quale è stato accostato Frattesi è l’Atletico Madrid che ha avviato le trattative per cedere Rodrigo De Paul all’Inter Miami, una destinazione decisamente imprevista per il centrocampista argentino per il quale si è scritto anche di un tentativo anche dell’Inter stessa. E’ in Serie A comunque che Frattesi continua ad avere molto mercato.

L’interesse nei suoi confronti sia della Roma che del Napoli non è affatto sopito. Al momento non ci sono contatti tra i club. La Roma ha cercato di prendere Frattesi a gennaio per poi tirarsi indietro di fronte alla richiesta irremovibile di 40 milioni da parte dell’Inter. Frattesi che è stato (ed è) anche nel mirino del Napoli. Il suo nome è stato posto tra gli obiettivo di mercato dei partenopei soprattutto per il forte gradimento nei suoi confronti di Antonio Conte che ne apprezza la duttilità tattica che gli consente di ricoprire più ruoli in mediana.

Futuro di Frattesi che dipende totalmente dalla sua volontà. L’Inter non ha intenzione di cederlo. Se il centrocampista dovesse invece manifestare di nuovo propositi di addio, Roma e Napoli potrebbero sondare i nerazzurri nella parte conclusiva della sessione estiva, a fine agosto, magari approfittando di una richiesta meno esosa da parte dei nerazzurri per la possibile cessione. E’ solo un’ipotesi al momento. Attenzione anche alla questione Calhanoglu. Con un eventuale addio del turco, le possibilità di una separazione tra l’Inter e Frattesi sarebbero pressoché nulle.