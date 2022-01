Inter, Il BMG ha già trovato l’erede di Ginter, ora toccherà a Marotta portarlo a Milano

Inter, nuovi segnali confermano la partenza a fine stagione di Matthias Ginter dal Borussia M’Gladbach che ha già acquistato il sostituto

Nuovi segnali arrivano dalla Germania e riguardano il difensore del Borussia M’Gladbach Matthias Ginter. La squadra che milita nella Bundesliga e che quest’anno non sta sicuramente disputando un gran campionato, visto che si trova in 12° posizione a 6 lunghezze dall’Union Berlino, sta già correndo ai ripari per trovare un sostituto al suo calciatore, che a giugno lascerà il club. Il club tedesco proprio oggi ha ufficialmente informato di aver acquistato, proprio dall’Union Berlino, il difensore 26enne Marvin Friedrich.

Per quanto riguarda Matthias Ginter è risaputo il forte interessamento del club meneghino per il giocatore, quindi dopo la conferma del suo addio alla Bundesliga, tocca adesso a Marotta e Ausilio riuscire a convincerlo a venire a Milano. Questo però non significa la sicura partenza di De Vrij visto che il club milanese non intende cedere il difensore olandese per meno di 40 milioni di euro, nonostante non ci sia ancora l’accordo per il rinnovo.