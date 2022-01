Le dichiarazioni dell’Amministratore delegato dell’Inter Marotta prima del big match con la Juventus che mette in palio la Supercoppa italiana



L’Ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato a ‘Mediaset’ prima della partita con la Juventus valevole per la Supercoppa italiana.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Ginter dopo Onana: doppia insidia per l’Inter

“Le motivazioni sono tante, questo è un trofeo prestigioso e poi giochiamo contro la Juventus in quello che viene definito il derby d’Italia – ha esordito Marotta – Si tratta di una partita particolare, dovremo fare uno sforzo in più rispetto a loro che hanno maggiore abitudine con le finali. Ma sono fiducioso, la pressione è normale per un club col palmares come il nostro“.

Parentesi finale sul rinnovo di Brozovic: “Non siamo ancora arrivati a una conclusione, ma quello che conta è la volontà di tutte le parti di trovarla. Siamo sulla strada giusta“.