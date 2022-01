Lega serie A: nuovo protocollo nel mondo dello sport ma manca il nulla osta del CTS

Inter, varato il nuovo protocollo nel mondo dello sport manca solo il nulla del CTS per renderlo applicativo

L’assemblea della Lega serie A svoltasi oggi, ha deliberato le regole conclusive e condivise che riguardano il nuovo protocollo nel mondo dello sport e che ha messo d’accordo non solo i club ma anche Stato e Regioni. La decisione più importante ha riguardato lo stop per un gruppo squadra, nel caso in cui il 35% dei propri componenti risultasse positivo al Covid-19. Questa la delibera in merito a questa regola: “L’Assemblea ha espresso soddisfazione per la soluzione raggiunta. Con fiducia la Lega Serie A guarda ora alla riunione di domani del CTS che dovrebbe confermare il sistema di regole proposto dalla cabina di regia e coerenti con lo spirito che aveva uniformato il Regolamento adottato dalla stessa Serie A per consentire lo svolgimento delle gare dello scorso weekend di campionato.

La direzione intrapresa è quella giusta, ci attendiamo che anche il CTS abbracci la nostra visione per uniformare centralmente le decisioni delle Asl territoriali ed arrivare nel più breve tempo possibile a un chiaro quadro applicativo”.