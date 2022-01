Satriano ad un passo dal Brest, si attende la firma

By

L’attaccante dell’Inter vola in Francia dove lo attende la dirigenza del Brest per firmare l’accordo raggiunto sulla base del prestito

Come annunciato dal ‘Corriere dello Sport’, l’Inter ha raggiunto l’intesa con la dirigenza del Brest, club militante nella massima lega francese, per il trasferimento in prestito secco del proprio attaccante Martin Satriano fino a giugno 2022.

LEGGI ANCHE >>> Ostacolo troppo grande: ‘suggestione’ dalla Juve all’Inter

LEGGI ANCHE >>> Pinamonti nell’operazione: così l’Inter prova a battere la Juve sul mercato

Sono state dunque rispedite al mittente le richieste di Cagliari e Basilea per il classe 2001 che raggiungerà Agoumé, già presente in rosa a mezzo di un accordo simile. Entro il weekend è attesa la firma. Al contempo è previsto anche un prolungamento del contratto del calciatore con l’Inter fino ad almeno il 2024, da definire le cifre dell’ingaggio tendenzialmente in aumento.