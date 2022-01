Onana: “Il mio allenatore mi disse: “La sospensione ti ha fatto bene, sei tornato più forte”

Inter, il futuro portiere nerazzurro Andre Onana ha sorpreso lo staff medico nerazzurro dopo le visite mediche

Prima di partire con la sua Nazionale per la Coppa d’Africa il portiere dell’Ajax Andre Onana, che dalla prossima stagione si giocherà il posto da titolare con Samir Handanovic in nerazzurro, ha fatto le visite mediche per l’Inter. Lo staff medico della squadra meneghina, è rimasto positivamente sorpreso delle ottime condizioni dell’estremo difensore, che per le note vicende del doping è rimasto inattivo per ben 9 mesi. Questa situazione non è inusuale, visto che al suo rientro nella squadra olandese il suo allenatore Ten Hag rimase stupito pure lui.

Queste le parole del portiere in merito a quell’episodio riprese dal quotidiano ‘L’Equipe’: “Tutti stavano aspettando il momento della mia pesata, ma quando sono salito sulla bilancia ho scoperto che avevo perso peso. Poi il tecnico mi ha detto ‘Andre, sei stato via per nove mesi e sei tornato più forte, cosa è successo? Quella sospensione ti ha fatto bene'”.