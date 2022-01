D’Ambrosio potrebbe dire definitivamente addio all’Inter nella prossima sessione di mercato

Legatosi all’Inter nel gennaio del 2014, Danilo D’Ambrosio ha già dimostrato più e più volte di tenerci particolarmente ai colori nerazzurri. Ma i prossimi mesi potrebbero essere anche gli ultimi con la maglia dell’Inter.

Giocatore parecchio apprezzato dai tifosi interisti per tutta la sua leadership e per essere stato sempre importante dentro e fuori dal campo. In tutti questi anni Danilo D’Ambrosio ha già dato prova di tutte quelle che sono le sue qualità dentro e fuori dal campo. Giocatore di assoluta importanza, il quale ha vissuto in prima persona il percorso di crescita compiuto dall’Inter, essendo stato particolarmente presente anche negli anni più bui della società nerazzurra.

Il club, per lui, la scorsa estate, ha esercitato l’opzione di prolungamento per un’altra stagione ed è quindi prossimo al contratto in scadenza a giugno 2022. Non giungono però segnali incoraggianti vista l’età avanzata del giocatore e i possibili acciacchi che possono esserci durante la stagione. Il classe 1988 ha dato però ancora una volta dimostrazione di tutte quelle che sono le sue capacità, offrendo una prova di carattere anche nel match di ieri sera andato in scena contro l’Atalanta e terminato a reti bianche.

Decisivo a questo punto anche il parere di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, uno tra Ginter e Luiz Felipe per la difesa

L’Inter va a caccia di un vice Skriniar per poter rinforzare ulteriormente la retroguardia nerazzurra. Diversi i nomi finiti sul taccuino della dirigenza interista, piacciono in particolare Matthias Ginter e Luiz Felipe, entrambi in scadenza di contratto.

L’attuale centrale del Borussia M’Gladbach non sta vivendo un buon momento col proprio club, visti gli scarsi risultati ottenuti negli ultimi mesi. La squadra allenata da Adolf Hutter si trova soltanto a quattro punti di distacco dai play-out e a complicarne ulteriormente le cose, è il fatto che il centrale tedesco sia finito in panchina nell’ultimo match di campionato.

Il classe 1994 ha già dichiarato sui propri social di non essere intenzionato a rinnovare il proprio contratto e per questa ragione l’Inter ci pensa ulteriormente per giugno. Un altro profilo già citato è quello di Luiz Felipe, che piace particolarmente a Inzaghi avendolo già avuto nella sua passata esperienza trascorsa alla Lazio. Anche il classe 1997 è in scadenza di contratto e proprio per questo preciso motivo l’Inter osserva. Uno tra Luiz Felipe e Ginter dovrebbe approdare all’Inter, prendendo il posto di D’Ambrosio