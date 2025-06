Calhanoglu, offerta choc ma non del Galatasaray: così l’Inter accetta

Almeno altre quattro candidate stuzzicano i nerazzurri per il cartellino del centrocampista turco, strada agevolata per i 30 milioni

Gente che resta, gente che va. È il mantra di ogni sessione estiva di mercato. L’Inter lo ha fatto proprio in molteplici occasioni passate, ma mai come quest’anno sta attuando una mini rivoluzione, di cui l’addio di Simone Inzaghi è stato scintilla.

A corte di Cristian Chivu ci sono ancora parecchi potenziali esuberi e non tutti sarebbero proiettati verso destinazioni di poco conto. Ad aver attirato i riflettori mediatici nelle ultime settimane è stato soprattutto il caso Hakan Calhanoglu, unico nel suo genere perché alimentato dal fortissimo desiderio del Galatasaray di riaverlo con sé in patria dopo una vita trascorsa all’estero.

In un primo momento anche il calciatore sembra aver afferrato con distinta moderazione l’occhiata d’interesse del club turco di Istanbul, senza fare ammissioni esplicite. Ogni riserva sul suo futuro verrò sciolta soltanto al termine del Mondiale per Club, competizione alla quale oltretutto non sta prendendo parte per colpa di un infortunio in corso di smaltimento.

Per i nerazzurri Calhanoglu non rientra comunque più all’interno della speciale bolla degli incedibili e potrebbe realmente partire in estate, sempre che il Galatasaray rispetti le condizioni economiche imposte da Oaktree. Se così non fosse, sarebbe per i turchi un’occasione sprecata. Perché il duo Marotta-Ausilio nasconde comunque un asso nella manica. Una pista alternativa, se non addirittura qualcuna di più.

Anche le big saudite vogliono Calhanoglu, ecco i 30 milioni: “Presto le offerte”

Secondo quanto rivelato da ‘La Repubblica’, ci sarebbero infatti almeno altre quattro squadre interessate al cartellino di Calhanoglu, tutte facenti capo al campionato di Saudi Pro League. Lo stesso, per intenderci, che ospita proprio il suo ex allenatore Simone Inzaghi.

“I top quattro club d’Arabia condividono la medesima proprietà, ovvero il fondo sovrano del Regno. È probabile che l’interesse per il playmaker turco possa trasformarsi in offerte concrete”, si legge.

Fronte economico, è ben noto che le proposte di origine saudita sono solitamente piuttosto remunerative e anche l’affondo per Calhanoglu non farebbe eccezione.

Si parla innanzitutto di circa 15-18 milioni di euro che potrebbero esser destinati direttamente al calciatore, per almeno un paio d’anni di contratto. Mentre all’Inter potrebbero spettare quei tanto sofferti 30 milioni di euro che il Galatasaray non sarebbe invece disposto a versare per completare la sua sacra opera di rimpatrio.