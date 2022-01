Trovato il vice Brozovic ideale: ma c’è più di un problema

L’Inter va alla ricerca di un vice Brozovic e studia le possibili mosse sul mercato per il futuro

Accasatosi all’Inter nel mercato invernale del 2015, Marcelo Brozovic è ormai da tempo diventato il perno del centrocampo nerazzurro in questi ultimi anni. Il croato sta convincendo sempre di più i suoi tifosi rispondendo con prestazioni maiuscole in campo.

Parliamo del giocatore con il maggior numero di palloni toccati e con la maggior percentuale di km percorsi nell’Inter.

Diventato ormai un giocatore di assoluto livello, Marcelo Brozovic sta impressionando tutti con i suoi numeri. Giocatore imprescindibile e sempre più leader di questa squadra tant’è che anche Simone Inzaghi gli ha affidato le chiavi del suo centrocampo. La dirigenza dell’Inter ci punta molto, difatti non si fa altro che parlare del suo imminente rinnovo. Il croato andrà a guadagnare sui 6-6,5 milioni netti fino al 2026. Questa la base per il suo rinnovo, per il quale manca soltanto l’ufficialità. Sembra anche chiaro però che il playmaker di origine croate non possa disputare ogni singola partita di questa stagione e proprio per questo preciso motivo, Beppe Marotta e i suoi colleghi sono a caccia di un rincalzo che permetta di far rifiatare anche il classe 1992 di tanto in tanto.

Calciomercato Inter, occhi puntati su Koopmeiners dell’Atalanta

La sessione invernale di calciomercato è ormai cominciata da un’pò e diversi sono i club a caccia di qualche colpo di mercato, tra cui l’Inter, desiderosa di acquistare un centrocampista che vada a rinforzare ulteriormente il proprio centrocampo. Proprio per questa ragione, i nerazzurri starebbero pensando a Teun Koopmeiners. La dirigenza interista ha già avuto modo di vedere da vicino le qualità del centrocampista olandese proprio nel match andato in scena ieri sera al ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta e l’Inter, gara conclusasi con uno 0-0 che non ha fatto mancare decisamente emozioni. I nerazzurri avrebbero individuato nel profilo di Koopmeiners tutte le caratteristiche necessarie per poter ricoprire a pieno il ruolo di vice Brozovic, viste le sue ottime qualità in cabina di regia. Ma al momento, sembra una pista non percorribile visto il suo attuale valore di mercato. I dirigenti bergamaschi lo hanno acquistato la scorsa estate dall’Az Alkmaar per una cifra intorno ai 15-16 milioni e proprio per tale motivo non sembrano intenzionati a cederlo per una cifra inferiore ai 25-30 milioni.