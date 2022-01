Appuntamento a fine mercato con Handanovic: la situazione

L’Inter e l’entourage di Handanovic si incontreranno alla chiusura del mercato per poter discutere del rinnovo

Assoluta garanzia ormai da anni a questa parte, Samir Handanovic sta continuando a far parlar bene di sè, riuscendo nell’intento di proseguire a fare quello che sa far meglio: difendere i pali della sua porta. Motivo per il quale a fine mercato l’Inter e il suo agente si incontreranno per parlare del suo rinnovo di contratto.

Numeri indubbiamente importanti quelli di Samir Handanovic, il quale detiene il record di imbattibilità in Serie A non avendo subito gol per ben 587 minuti.

Nonostante l’età avanzata, resta più che positiva la sua stagione fin qui, avendo ottenuto ben 12 clean sheet in stagione tra Champions League e campionato. L’ultimo arrivato proprio nell’ultimo match di campionato andato in scena al “Gewiss Stadium’ contro l’Atalanta e terminato così col punteggio di 0-0 ma che non ha decisamente fatto mancare emozioni. Il capitano dell’Inter ha dato ancora una volta prova di tutte quelle che sono le sue qualità tanto da meritarsi un colloquio a fine mercato stando a quanto riporta anche ‘Tuttosport’. Ora quale futuro per Handanovic? (visto anche l’ingaggio del giovane portiere Andrè Onana che arriverà a parametro zero direttamente a giugno).

Calciomercato Inter, quale futuro per Handanovic? | Le cifre dell’accordo e tutti i dettagli

Come già anticipato da ‘Tuttosport’, l’Inter e l’entourage di Samir Handanovic si incontreranno a fine mercato per discutere del rinnovo. L’offerta della dirigenza interista prevede il prolungamento del contratto di un ulteriore anno con una cifra d’ingaggio che si aggira intorno ai 2 milioni di euro. La palla ora passa all’attuale capitano dei nerazzurri e starà a lui se decidere o meno di prolungare il suo contratto per un altro anno. Nel frattempo l’Inter (dopo aver già chiuso l’affare Onana a zero) valuta se muoversi sul mercato per un altro portiere (vista la probabile partenza di Andrei Ionut Radu a giugno) e pensano a Danijel Petkovic, attuale portiere dell’Angers e in scadenza di contratto a giugno.