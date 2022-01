Handanovic si conquista il rinnovo | Ma conferme dalla Francia su Petkovic

Samir Handanovic è stato insieme al collega Musso il migliore in campo del match tra Atalanta e Inter terminato in pareggio

Atalanta-Inter è stata la partita dei portieri. Musso da una parte, Handanovic dall’altra, entrambi protagonisti con interventi decisivi.

Lo sloveno ha inoltre confermato tutte le sue abilità con i piedi, alla fine dei novanta e passa minuti è stato il giocatore dell’Inter che ha toccato di più il pallone.

La sua è stata l’ennesima partita di livello in questa stagione, l’ennesima risposta alle critiche che gli arrivano da una parte del tifo interista e della critica. Non dall’Inter inteso come club, il quale non a caso gli ha già proposto il rinnovo di un altro anno a 2 milioni di euro, oltre che un ruolo da ‘chioccia’ per quello che sulla carta dovrà essere il suo erede: Andre Onana.

I nerazzurri attendono la decisione del quasi 38enne, che si sente ancora all’altezza di poter fare il titolare di una squadra come l’Inter. Se decidesse di rimanere, per Onana – almeno all’inizio – non sarebbe semplice conquistarsi la maglia da titolare.

Se invece Handanovic, capitano dal febbraio 2019, optasse per l’addio dopo dieci anni, ecco che Marotta e Ausilio sarebbero costretti a cercare un vice del camerunense considerato che Radu vuole giocare e che quindi andrà via.

Calciomercato Inter, conferme dalla Francia sull’interesse per Petkovic

A proposito di eventuale rimpiazzo di Handanovic, ‘L’Equipe’ conferma l’interesse dell’Inter per Danijel Petkovic, portiere montenegrino in forza all’Angers col quale è in scadenza di contratto a giugno. Un interesse che Interlive.it ha svelato a inizio gennaio.

La priorità della società di viale della Liberazione rimane comunque il rinnovo di Handanovic, perché nelle intenzioni c’è quella di avere due portieri di un certo livello, con l’esperienza del classe ’84 che servirebbe ad Onana, ora in Coppa d’Africa, per ambientarsi nella nuova realtà.