Calciomercato Inter, torna e riparte subito: affare in Serie A

Inter al lavoro anche e soprattutto in chiave mercato per sistemare gli ultimi nodi prima che si chiuda la sessione invernale

La sessione invernale di calciomercato sta ormai per concludersi. Restano poco più di dieci giorni disponibili per provare a piazzare gli ultimi colpi di mercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che quelle in uscita.

Steven Zhang e il suo braccio destro Beppe Marotta. Entrambi protagonisti dietro le quinte in questi ultimi due anni di gran parte dei successi nerazzurri.

Comincia al meglio il nuovo anno per l’Inter di Simone Inzaghi. Nerazzurri che dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana, battendo in finale la Juventus di Massimiliano Allegri non hanno intenzione di fermarsi e puntano anche alla conquista del ventesimo scudetto. Ma i successi dei nerazzurri passano anche dal campo e questo i dirigenti interisti lo sanno bene.

Proprio per questa ragione Marotta e il suo staff stanno lavorando a diverse operazioni in chiave mercato sia in entrata e soprattutto in uscita (vedasi Sensi passato nelle ultime ore alla Sampdoria). Chiaro però che potrebbero essercene altri ad abbandonare gli attuali campioni d’Italia nel corso di questa stagione.

Calciomercato Inter, Salcedo rientra alla base ma potrebbe dire addio già nei prossimi giorni

Non del tutto entusiasmante la stagione di Eddie Salcedo fin qui essendo sceso in campo soltanto in nove gare con lo Spezia e senza gonfiare la rete neanche una volta.

Il feeling con Thiago Motta sembra non essersi mai instaurato e proprio per questo motivo il classe 2001 punta a salutare i suoi compagni già a gennaio. Proprio nella giornata di ieri il ds Riccardo Pecini e il presidente dello Spezia Philip Raymond Platek hanno incontrato l’Inter nella propria sede per parlare di questa operazione.

Eddie Salcedo tornerà in nerazzurro per poi dire nuovamente addio e sbarcare ugualmente in Serie A (probabilmente con la formula del prestito). Su di lui c’è il Cagliari, ma occhio soprattutto al forte interesse del Torino, dove c’è anche Ivan Juric, suo ex allenatore che l’ha avuto già in passato a Verona.