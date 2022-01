Calciomercato Inter, c’è l’ok del calciatore: nuova cessione in arrivo

Dopo Satriano si appresta a lasciare l’Inter anche un centrocampisti. Operazione in chiusura, ecco tutti i dettagli

La rosa dell’Inter si appresta a perdere un altro pezzo dopo Satriano, ieri ufficialmente trasferitosi al Brest con la formula del prestito fino a giugno.

Sempre in prestito per cinque mesi si conclude l’affare con la Sampdoria per Stefano Sensi. Poche ore fa il centrocampista ha sciolto le ultime riserve dicendo sì al trasloco in blucerchiato, alla corte di Marco Giampaolo il quale si appresta a subentrare all’esonerato D’Aversa.

LEGGI ANCHE >>> Il futuro di Lautaro (non) dipende dall’arrivo di Dybala

Calciomercato Inter, Sensi in prestito alla Sampdoria: i dettagli

A Genova il classe ’95 potrà trovare quello spazio che in questa stagione non ha trovato, anche a causa degli ormai soliti problemi fisici.

Sensi alla Samp in prestito fino a giugno, coi blucerchiati che si faranno carico di quasi tutte le mensilità dell’ex Sassuolo da qui al termine dell’annata.