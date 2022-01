Correa, domani gli esami: Inzaghi spera di riaverlo nel derby

L’Inter ha programmato per domani gli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio di Correa, previsto lungo stop

In seguito all’infortunio di Joaquin Correa nel corso dei primissimi minuti di gioco della partita degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Inter ed Empoli, terminata poi col punteggio di 3-2 allo scadere dei tempi supplementari, l’equipe medica nerazzurra ha prontamente diagnosticato un risentimento al muscolo flessore della coscia sinistra.

Nella giornata di domani, stando alle fonti ufficiali, ne verrà constatata l’entità a mezzo di esami strumentali ma le aspettative non sono affatto rassicuranti: potrebbe restare fuori dal terreno di gioco per un mese intero. Di sicuro l’attaccante salterà il match contro il Venezia e gli impegni con la selezione argentina, ma Inzaghi non si dà per vinto e spera di poterlo riavere a disposizione entro il temine della sosta di campionato allo scoccare del fischio d’inizio del derby contro il Milan in programma il prossimo 6 febbraio.