Inter-Venezia sempre più a rischio | UFFICIALE: un altro positivo tra i lagunari

Inter-Venezia, la squadra lagunare decimata dal covid 19 potrebbe essere costretta a far rinviare la partita, sono ben 15 i positivi

Sabato sera alle ore 18 è prevista la sfida valida per la 23esima giornata del campionato di serie A tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Venezia di Paolo Zanetti.

L’incontro è a grave rischio rinvio, visto che la squadra lagunare è decimata dal Covid 19. Nella giornata di ieri erano ben 14 i positivi: 8 calciatori e 6 membri dello staff, nella giornata odierna c’è stato un altro caso, ma il club veneto non ha specificato se si trattava di un giocatore o di un altro membro dello staff.

Questo il comunicato ufficiale: “Il Venezia FC comunica che, oltre ai casi già precedentemente comunicati, durante i test tampone odierni è emersa una ulteriore positività al Covid 19.

Informate le autorità sanitarie competenti, il tesserato è stato posto in isolamento secondo le attuali normative e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario”. Come da nuovo protocollo covid, devono essere almeno 9 i giocatori, su una rosa di 25, positivi per far saltare gara”.