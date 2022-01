Le probabili di Inter-Venezia: dubbio in attacco per Inzaghi

Le probabili formazioni che scenderanno in campo per la gara fra Inter e Venezia, valida per la 23esima giornata di campionato

Archiviata la pratica Empoli, battuta in Coppa Italia per 3-2 ai tempi supplementari, Inzaghi mette nel mirino il Venezia di Paolo Zanetti. Più di qualche semplice intoppo per lui in attacco, visto anche il recente infortunio di Correa. Tutti i dubbi di giornata e le probabili formazioni.

A meno che non ci siano grandi e inaspettate sorprese, Simone Inzaghi sembra intenzionato ad inserire gli 11 titolari, che hanno ben figurato nelle ultime uscite in campionato. Da quanto emerge però, il dubbio riguarda l’attacco, visto anche il recente infortunio di Correa, che sembra essere più grave del previsto. Il ballottaggio in attacco resta tra Alexis Sanchez e Lautaro Martinez (con quest’ultimo in leggero vantaggio). Soltanto una maglia a disposizione per poter affiancare Edin Dzeko. E con Dumfries in vantaggio su Matteo Darmian (non al meglio nell’ultima uscita in Coppa Italia contro l’Empoli). Guai in vista anche per il tecnico Paolo Zanetti, a seguito delle 5 positività emerse nel gruppo squadra. In porta non ci sarà Romero e con Lezzerini pronto a sostituirlo, a centrocampo si potrebbe vedere dal 1′ minuto Vacca al posto del giovane Tessmann, mentre l’attacco con Aramu, Henry e Kiyine resta intoccabile e con l’ultimo arrivato Nani pronto a subentrare.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-VENEZIA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Cuisance; Aramu, Henry, Kiyine. Allenatore: Zanetti (in panchina Bertolini e Soncin).

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido