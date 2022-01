Rossi: “L’Inter è favorita, anche perché ha avuto meno giocatori con il Covid-19”

Inter, l’allenatore Delio Rossi ha dato il suo parere sulla lotta scudetto e sulla possibilità del Napoli ci rientrarvi

L’allenatore Delio Rossi, in attesa di tornare su qualche panchina dopo la sua ultima esperienza ad Ascoli nel dicembre del 2020, è intervenuto su Radio Marte durante la trasmissione ‘Marte Sport Live’. Il tecnico, ha dato il suo parere sulla lotta scudetto dopo che gli hanno domandato se il Napoli potrà tornare in lotta per lo scudetto e lui ha spiegato: “Siamo solo al girone di ritorno. Si fa torto a dire che le gare importanti sono solo gli scontri diretti. Il Napoli per esempio ha perso punti contro squadre inferiori. Da due anni a questa parte ci sono delle variabili che possono cambiare tutto. Il Napoli è forte ma l’Inter è favorita, anche perché ha avuto meno giocatori con il Covid-19. Comunque è meglio essere davanti che rincorrere”. Proprio riprendendo le parole dell’allenatore, c’è da notare che proprio nella scorsa stagione la squadra partenopea buttò alle ortiche la qualificazione alla Champions League, pareggiando all’ultima giornata contro un Verona che non aveva più nulla da chiedere al campionato.