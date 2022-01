Calciomercato Inter, conferme sui due nomi per l’attacco di Inzaghi

Il tecnico nerazzurro attende l’innesto giusto per l’attacco, nella sua testa ci sono altri due nomi caldi

L’Inter è caccia di un rinforzo per il reparto offensivo, dopo che i flessori della coscia sinistra dell’argentino Correa hanno dato forfait nel corso dei primi minuti del match di Coppa Italia contro l’Empoli.

Tra i tanti nomi nella lista di Marotta ed Ausilio non figurano soltanto Salcedo, in prestito allo Spezia, e Caicedo, già jolly di Inzaghi alla Lazio, ma anche quelli di Mattia Destro e Andrea Petagna. Tutte soluzioni valide ma con riserva. L’attaccante del Genoa piace ma non convince, ed in ogni caso la sua partenza sarebbe estremamente complicata da realizzare per via dell’importanza che riveste.

Calciomercato Inter, Petagna blindato dai rivali del Napoli

Il discorso è persino più complicato per il centravanti del Napoli – del quale si è parlato di recente su ‘interlive‘ – che, sebbene faccia gola ad Inzaghi come confermato dai colleghi del ‘Corriere dello Sport’, verrebbe immediatamente blindato dai partenopei, restii alla cessione di un proprio calciatore ad una società rivale. Tanto più se si dovesse trattare proprio dell’Inter capolista, con la quale è in gioco la corsa scudetto.