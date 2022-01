Disastro Meazza, pericolo per Inter-Milan | Presa una decisione

Arrivano importanti novità in vista del Derby, in programma fra Inter e Milan il prossimo 6 febbraio allo stadio ‘Meazza’

Non è apparso al meglio il terreno di gioco dello stadio “Meazza” nelle ultime uscite stagionali. Proprio per tale ragione, è arrivato il momento di correre ai ripari per Inter e Milan, anche e soprattutto in vista del prossimo Derby. In arrivo una decisione importante.

Il terreno di gioco dello Stadio ‘Giuseppe Meazza’, non propriamente apparso al meglio nelle ultime uscite stagionali e che necessita di essere migliorato.

Tante le critiche apparse negli ultimi giorni, in merito alle condizioni disastrose nel quale si trova il prato verde dello stadio ‘Giuseppe Meazza‘. Tant’è che non sono mancate polemiche persino nelle ultime ore, visto il recente infortunio rimediato da Zlatan Ibrahimovic e che potrebbe aver influenzato e non poco lo stop dello svedese. Le sue condizioni saranno da valutare, anche e soprattutto in vista del prossimo derby. Ma a prendere la parola, è stato direttamente l’agronomo responsabile dello stadio ‘Meazza’, Giovanni Castelli, il quale ha dichiarato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Il derby avrà il manto erboso che una sfida così importante merita”. Garantiremo che dopo la pausa sarà come giocare in un campo del tutto nuovo”. L’inizio dei lavori è previsto durante questi giorni e tutte le operazioni di rifacimento del campo dovrebbero completarsi nella giornata di venerdì.

Inter, parla Inzaghi: “San Siro ingiocabile, disagio incredibile”

Intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’ dopo la splendida vittoria ottenuta in casa contro il Venezia, Simone Inzaghi ha fatto presente delle condizioni nel quale si trova il manto erboso di ‘San Siro’: “Così diventa ingiocabile, questa cosa sta diventando un problema davvero grande e spero che durante la sosta si trovi una soluzione. Penalizzati sia noi che il Milan in questo modo”. Poi conclude: “Dzeko? Oggi è stato straordinario, una vittoria così ci serviva”. A prendere la parola nel post gara è stato anche e soprattutto colui che ha deciso la gara con un gol arrivato al 90′: “Siamo davvero stanchi. Sono consapevole che mancavano i miei gol, ma in questo momento dobbiamo pensare a recuperare le energie e poi ci concentreremo al meglio in vista del derby”.