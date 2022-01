In questi ultimi giorni di calciomercato l’Inter proverà a regalare ad Inzaghi un rinforzo importante sulla corsia mancina. Prende quota la vecchia fiamma Gosens

Un laterale forte e ancora giovane che possa raccogliere eventualmente anche l’eredità di Ivan Perisic, in scadenza a giugno, oppure non arriva nessuno. Questo è il ‘messaggio’ che filtra da casa Inter, dopo il summit tramite videoconferenza con Simone Inzaghi, ieri risultato positivo al Covid-19.

Kostic era ed è un nome che piace molto ai dirigenti, ma l’Eintracht si è fin qui opposto al prestito con diritto del serbo. E’ stato fatto poi il nome di Angelino, ma al momento a Interlive.it non risultano contatti o addiruttura passi in avanti per il 25enne spagnolo. Peraltro il Lipsia è bottega carissima e difficilmente lo lascerebbe partire a stagione in corso e in prestito con diritto.

Il prestito con diritto, ricordiamo, è la formula che l’Inter può utilizzare in questa finestra di calciomercato (ma da ambiente nerazzurro filtra una possibile apertura all’obbligo, ‘mascherato’ in diritto, da parte di Steven Zhang) e che proverà a far digerire all’Atalanta, lì dove milita quello che adesso appare l’obiettivo numero uno per la corsia mancina: Robin Gosens. Tra le due società ci sono stati i primi approcci.

L’esterno tedesco si sta riprendendo da un serio problema muscolare che gli ha impedito di scendere in campo negli ultimi quattro mesi ed è un profilo che piace da almeno due anni alla dirigenza interista. I rapporti con il club della famiglia Percassi sono eccellenti, tuttavia ci sono almeno tre fattori che rendono non semplice il suo approdo alla corte di Inzaghi.

Il primo è il tempo, mancano infatti appena sei giorni alla chiusura della finestra invernale. I tempi sarebbero ristretti soprattutto per l’Atalanta, in ottica sostituto del classe ’94 di Emmerich.

Il secondo è il prezzo del cartellino dell’ex Vitesse: almeno 40 milioni di euro, secondo quanto appurato da Interlive.it, con il prezzo che però potrebbe scendere a 30-35.

Inter, accordo con Gosens: ora è sfida al Newcastle

Il terzo, non meno importante degli altri, è la forte concorrenza del Newcastle: gli inglesi avrebbero già raggiunto un accordo con Gosens, questo però prima dell’ingresso in scena dell’Inter.

Le informazioni raccolte da Interlive.it parlano di accordo già raggiunto con il calciatore sulla base di un contratto di quattro anni e mezzo da circa 3 milioni a stagione.