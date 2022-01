Calciomercato Inter, da Frattesi a Bremer | Il triplo colpo dell’estate

Si era già parlato di un trio ‘Made in Italy’ nella lista degli obiettivi di mercato, c’è il brasiliano Bremer che ne scavalca uno

All’Inter piace l’idea di poter investire le proprie energie e risorse nei talenti nostrani, simbolo del ‘Made in Italy’, specialmente in chiave futura. Qualche giorno fa si è parlato dei prodotti di casa Sassuolo Scamacca, Frattesi e Raspadori ma oggi quest’ultimo lascia il terzo gradino del podio a Bremer del Torino.

Il trio tricolore dunque si rompe, almeno per il momento, per lasciare spazio ad una risorsa che nelle file del club piemontese è cresciuto esponenzialmente ed ha guadagnato sempre maggiore importanza. L’Inter, così facendo, riuscirebbe a coprire tutti i ruoli con almeno un rimpiazzo già da giugno per confermarsi ai massimi livelli in vista della stagione successiva. Ad aggiungersi a questi tre ci potrebbe essere anche Caicedo del Genoa, per il quale si sta trattando in queste ore.