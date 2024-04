“Restare all’Inter”: Correa, che ‘guaio’ per l’Inter

L’attaccante argentino, ora in forza all’Olympique Marsiglia tramite la via del prestito, rientrerà a Milano in estate in caso di mancato riscatto da parte della formazione francese

Si è consumato nella passata estate il passaggio a titolo temporaneo di Joaquin Correa dall’Inter all’Olympique Marsiglia, con la formazione attualmente guidata da Gasset che ha accolto l’attaccante argentino alla propria corte tramite la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo al verificarsi di un determinato obiettivo di squadra.

La sola ed unica condizione per far sì che il Tucu resti in Francia anche negli anni a venire è quella che i biancoblu riescano a ottenere il pass per la prossima edizione di Champions. Considerando però le 12 lunghezze di distacco dal Brest, con all’attivo 53 punti e ora terzo in classifica (ultima posizione in grado di garantire l’accesso diretto alla massima competizione europea), Aubameyang e compagni sono ora obbligati a vincere l’Europa League. Questo lo scenario alternativo che a quel punto costringerebbe il sodalizio francese a versare nelle casse dell’Inter i 10 milioni di euro pattuiti nella passata estate per l’ex Lazio.

A complicare le cose la disastrosa stagione di cui si è sinora reso protagonista il classe ’94, che ha collezionato complessivamente sole 18 presenze, dodici di queste in campionato. Zero, invece, i gol e gli assist messi a registro fino a questo momento dall’attaccante 29enne, penalizzato anche da un grave infortunio che l’ha tenuto ai box per oltre un mese e mezzo di tempo e atteso nuovamente a Milano in estate in caso di mancato riscatto da parte del Marsiglia.

“Correa può tornare e restare all’Inter”. Questa l’ipotesi lanciata in queste ultimissime ore da ‘Tuttosport’, fonte che si è così sbilanciata sul futuro del fedelissimo di Simone Inzaghi. Complicato però, per non dire impossibile, veder riconciliarsi le strade dell’ex attaccante biancoceleste e quella del club meneghino, per nulla disposto a tornare a fare affidamento sulla seconda punta argentina.

L’Inter farà di tutto pur di cedere Correa, anche in caso di mancato riscatto da parte del Marsiglia

Quale sarà il futuro di Joaquin Correa? Difficile dirlo al momento, ma l’unica certezza che si ha è quella che l’Inter proverà in tutti i modi a disfarsi del classe ’94, in questo caso in via definitiva visto e considerato l’accordo in scadenza a giugno 2025.

A dirla tutta, anche per non perdere il ragazzo a parametro zero tra poco più di un anno, Marotta e la restante parte della dirigenza del club meneghino sono già al lavoro per escogitare un piano che consenta loro di riuscire a liberarsi in estate dell’ex Lazio, calciatore i cui rapporti con la tifoseria interista sono a dir poco pessimi (e non potrebbe essere altrimenti viste le scarsissime garanzie offerte dall’attaccante argentino nelle due stagioni trascorse a Milano). Monza e Fenerbahce, al momento, le due squadre che potrebbero provare a farsi in avanti in maniera concreta tra soli pochi mesi per la seconda punta argentina, venuto a costare all’Inter oltre 30 milioni di euro.