24 milioni sul tavolo: Dumfries, ecco cosa succede

L’Inter è pronta a investire 24 milioni: c’entra Denzel Dumfries, che non ha ancora chiarito le proprie intenzioni rispetto alla permanenza

Siamo arrivati agli sgoccioli e inevitabilmente è tempo per un ultimatum in casa Inter. La società, dopo l’ok di Zhang, ha già lasciato filtrare la propria buona volontà: si proverà a trattare ancora con il laterale olandese. Ma se entro fine stagione non si arriverà a un’intesa, sarà cessione.

La dirigenza ha anche lasciato intendere di essere disposta a offrirgli la cifra massima di 4 milioni di euro l’anno fino al 2027. Quindi, per Denzel Dumfries, si parlerebbe in totale di un investimento da 24 milioni lordi. Non pochi per un giocatore piuttosto discontinuo.

Inzaghi ha fatto capire di voler ancora lavorare con l’olandese e la dirigenza è pronta ad accontentarlo provando a mantenerne la proprietà attraverso un rinnovo. Dei contatti c’erano già stati in inverno, ma l’accordo era saltato allorquando i procuratori di Denzel Dumfries avevano sparato alto.

L’Inter non è disposta a superare il limite imposto dalla particolare contingenza. E l’ultima proposta di rinnovo si fermerà appunto a 4 milioni di euro a stagione sino al 2027. A fine maggio se ne riparlerà ufficialmente. E nel caso in cui non dovesse esserci reciproca soddisfazione, bisognerebbe attivarsi per trovare un acquirente disposto a dare all’Inter almeno una ventina di milioni.

Nel frattempo Zhang ha affermato che non ci saranno problemi con i rinnovi. Marotta ha invece ribadito che tutti i tesserati hanno espresso l’intenzione di rimanere in nerazzurro. In questo senso è lecito aspettarsi che anche Dumfries faccia parte di questo insieme.

Ora come ora, per Dumfries e gli altri giocatori in attesa di rinnovo (Lautaro e Barella) è tempo per festeggiare la vittoria del ventesimo scudetto. Tra qualche settimana, poi, ci si concentrerà sul futuro. Quelli che non rinnoveranno sono altri. Di sicuro Sensi, destinato a svincolarsi. E molto probabilmente Cuadrado, Klaassen e Sanchez, a meno di clamorose sorprese dell’ultimo minuto.

Il giocatore olandese è un elemento utile all’Inter e, molto probabilmente, intuisce di non poter ambire a molto più di quanto ha finora ottenuto. In questi anni ha però più volte lasciato intendere di voler affrontare una nuova avventura in Premier. Quel desiderio non è mutato, ma dall’Inghilterra, finora, sono arrivati solo vaghi attestati di stima, senza alcuna offerta formale.

24 milioni per la permanenza di Dumfries

Ultimamente, però, parlando a Ziggo Sport, ha dichiarato di essere pronto a parlare di un prolungamento con l’Inter. Secondo Dumfries, l’accordo è stato rimandato per potersi concentrare sul campionato. “Le discussioni stanno andando avanti bene, anche se il club attraversa un momento difficile. Mi aspetto comunque che riprenderemo i colloqui entro breve tempo”, ha detto l’ex PSV, “anche se poi nel calcio non sai mai come vanno le cose. Sono felice di far parte di questa squadra, lo Scudetto è meritato“.

La situazione potrebbe dunque essere quella di un giocatore che ha davvero preso in seria considerazione la possibilità di trasferirsi altrove, ma che al momento non è stato ancora raggiunto da nessuna offerta da parte di una big.

Per cui, come abbiamo già scritto in un’esclusiva comparsa qualche tempo fa su questo sito, la permanenza non è da escludere. Certo, sono due anni che l’Inter prova a venderlo… Il prezzo dell’olandese è salito e sceso senza soluzione di continuità, sfiorando i 45 milioni e poi crollando a 15.

Ora, per meno di 20 milioni, anche in considerazione della scadenza nel 2025, l’Inter non lo venderebbe. In passato si è parlato di United, Tottenham, Chelsea, West Ham e ora si parla soprattutto di Aston Villa. Ma a viale della Liberazione nessuno chiama… In tal senso Dumfries dovrebbe considerare i 24 milioni messi sul piatto dall’Inter come un grande attestato di stima e smettere di puntare troppo in alto, in tutti i sensi.