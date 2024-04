Acerbi out contro il Torino: i dettagli da Appiano

Il tecnico Simone Inzaghi costretto a rinunciare al centrale made in Italy in occasione del match valevole per la 34esima giornata dal campionato di Serie A

L’Inter è tornata ad allenarsi sul manto erboso di Appiano nella giornata di ieri, vale a dire a distanza di due giorni dal momento in cui la formazione attualmente guidata da Simone Inzaghi ha conquistato il suo 20esimo Scudetto in maniera aritmetica. Un traguardo, questo, diventato pura realtà grazie al successo ottenuto da Lautaro e compagni nella serata di lunedì sul Milan, sconfitto per 1-2 tra le mura del ‘Meazza’.

Tra i protagonisti del match c’è anche Francesco Acerbi, autore del gol che è valso il momentaneo 0-1 in favore dei nerazzurri, ora primi in classifica a quota 86 punti, vale a dire a +17 sulla squadra di Stefano Pioli. Ciò sta a significare che l’Inter potrà quindi permettersi di scendere in campo contro il Torino, prossima avversaria del club meneghino, con la massima tranquillità. Questa la splendida notizia per il tecnico piacentino, ugualmente costretto a dover fare i conti con un’altra tegola. Eccezion fatta per Juan Cuadrado, alle prese con un nuovo guaio fisico rimediato durante la scorsa settimana, l’ex allenatore biancoceleste sarà infatti costretto a rinunciare anche al proprio numero 15, fermatosi in queste ultimissime ore per un problema muscolare.

Affaticamento per Acerbi: il centrale nerazzurro non ci sarà contro il Torino

Francesco Acerbi sarà costretto a dover osservare un turno di riposo in vista della prossima giornata di campionato, in programma domenica mattina alle ore 12:30 al ‘Meazza’ contro il Torino di Ivan Juric.

Il centrale nerazzurro non potrà, infatti, prendere parte al match valevole per il 34esimo turno di Serie A per via dell’affaticamento rimediato durante le scorse ore. Il tecnico Simone Inzaghi sarà così costretto a reinventare la propria difesa. L’ipotesi più probabile è quella che l’ex allenatore biancoceleste finisca per affidarsi a Stefan de Vrij, difensore che di conseguenza potrebbe finire per scendere in campo dal 1′ contro il Torino per sostituire l’ex Sassuolo, assente per infortunio.