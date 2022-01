Paganin: “Gosens è pronto, un giocatore funzionale al gioco della squadra”

Inter, l’ex difensore Antonio Paganin esalta il possibile approdo in nerazzurro di Robin Gosens e pensa anche ad un rinforzo in attacco

L’ex difensore dell’Inter Antonio Paganin, in nerazzurro dalla stagione 1990/91 alla 94/95 e vincitore quindi di due Coppe Uefa con la maglia del cielo e della notte, è intervenuto sulle frequenze di TuttoMercatoWeb Radio. L’ex giocatore, ha subito dato il suo parere sul calciomercato e ha esordito così parlando del possibile approdo di Robin Gosens a Milano, naturalmente sulla sponda nerazzurra del Naviglio: “Il tedesco è pronto, un giocatore funzionale al gioco della squadra e questo non mi meraviglia. L’Atalanta perde molto, ma ha dimostrato che è una macchina perfetta e che sa valorizzare gli asset che ha. Magari ha già identificato il suo sostituto“. Dopo il calciatore teutonico, secondo l’ex giocatore Beppe Marotta piazzerà sicuramente almeno un altro colpo di mercato e ha detto: “Per gennaio a sensazione credo arrivi qualcosa davanti. Dzeko sta facendo benissimo ma l’anagrafe parla chiaro. Non penso Scamacca, che non è maturo ancora per una grande squadra. Se dovessi pensare a qualcuno penso ad Aubameyang, un giocatore che non mi dispiacerebbe vedere dentro l’Inter“.