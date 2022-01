Carnevali: “Abbiamo tante richieste per Frattesi e Scamacca ma vogliamo tenerli”

Inter, il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali ha ribadito l’intenzione di tenere sia Frattesi che Scamacca nonostante le richieste

Durante l’assemblea di Lega, il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali, ha avuto modo di dare la sua opinione sul futuro dei pezzi pregiati del club emiliano: l’attaccante Gianluca Scamacca e il centrocampista Davide Frattesi. Queste le parole del manager, riprese dall’inviato di Calciomercato.it: “Abbiamo tante richieste ma l’intenzione nostra è quella di tenerli. Poi si vedrà“. Dopo l’acquisto da parte della Juventus dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, è la squadra nerazzurra ad andare in pole position almeno per quanto riguarda i club italiani, per i due gioiellini del Sassuolo, ma attenzione anche alla concorrenza estera. In ogni caso, i tifosi nerazzurri si aspettano ancora tanto da quello che per tutti è il vero valore aggiunto del club, cioè l’amministratore delegato Beppe Marotta.