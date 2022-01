Inter, nuovo accordo in arrivo: cifra raddoppiata

Il club nerazzurro valuta i nuovi accordi con gli sponsor: c’è la proposta per Nike al doppio di quanto attualmente percepito

L’Inter fa i conti in tasca non soltanto sul fronte calciomercato ma sotto numerosi altri punti di vista, fra cui gli introiti derivanti dagli accordi stipulati all’inizio dell’attuale stagione sportiva con gli sponsor.

Per quanto concerne lo sponsor tecnico Nike, il club nerazzurro avrebbe in mente di proporre al colosso statunitense un aumento degli utili pari al doppio della cifra attualmente percepita di 12,5 milioni di euro – diventando quindi 25 milioni netti a stagione fino al 2024. Le trattative, stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbero già avviate e dovrebbero concludersi entro la fine di questa stagione. Non è invece in programma un adeguamento da parte di Lenovo, mentre si terrà il passaggio da Socios a Digitalbits dopo l’addio allo storico marchio Pirelli dell’anno scorso.