Caicedo, scelto il numero di maglia: è quello del suo anno di nascita

Inter, Caicedo ha scelto la sua data di nascita come nuovo numero di maglia. Si spera che questa volta non ci siano problemi come 21 anni fa

Il nuovo calciatore dell’Inter Felipe Caicedo, dopo aver firmato il contratto che lo legherà almeno fino alla fine della stagione al club meneghino, ha scelto anche il suo nuovo numero di maglia. Dopo che Robin Gosens ha scelto il 18, per questa sua, teoricamente, molto lunga avventura con la maglia nerazzurra, il calciatore ecuadoriano ha voluto scegliere come numero quello della sua data di nascita. Il giocatore è nato il 5 settembre 1988 e quindi ha deciso di scegliere il numero 88, che avrebbe voluto utilizzare molti anni fa un altro calciatore, il portiere Gianluigi Buffon, che invece venne costretto dalla comunità ebraica e non solo a sceglierne un altro, visto il significato che aveva quello specifico doppio otto. Ci auguriamo, che questa volta non ci possano essere le medesime polemiche, in ogni caso per i tifosi nerazzurri quel numero evoca la stagione 1988/89, quella dello Scudetto dei record di Giovanni Trapattoni.