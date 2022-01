Allarme Lautaro legato alla Champions: incrocio con Ronaldo

L’Inter dovrà guardarsi le spalle in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. Lautaro Martinez resta infatti tra i big con più pretendenti

Mentre volge al termine l’attuale sessione invernale di trasferimenti, la dirigenza dell’Inter è già al lavoro per il futuro. Tra rinnovi, possibili acquisti ed eventuali addii le alte sfere del club nerazzurro dovranno guardarsi le spalle da alcuni top club europei, pronti a tornare alla carica per i gioielli di Simone Inzaghi. Ad avere molto mercato c’è senza dubbio Lautaro Martinez, che ha già messo a referto 12 reti in stagione tra coppe e campionato, ed è un profilo sempre molto chiacchierato tra Spagna e Inghilterra.

Come ogni estate, nonostante il recente rinnovo, il nome di Lautaro tornerà di moda in ottica europea. I club maggiormente interessati navigano nell’oro della Premier League, e c’è una società in particolare che potrebbe farci un pensierino, ma solo a determinate condizioni.

Calciomercato Inter, Manchester United a caccia di riscatto: idea Lautaro

Cavani e Ronaldo hanno una carta d’identità tutt’altro che verde e Martial ha salutato a gennaio per accasarsi al Siviglia. In estate al Manchester United servirà un altro attaccante di primissimo livello, e a patto di arrivare in Champions League, il club britannico potrebbe pensare proprio a Lautaro.

Forza economica, storia ed appeal di certo non mancherebbero ai ‘Red Devils’ per provare ad aggiudicarsi l’argentino che potrebbe anche essere legato, seppur non direttamente, a Gianluca Scamacca, attaccante classe 1999 del Sassuolo che l’Inter proverà a portare a Milano come colpo estivo. La società meneghina dal canto suo non ha comunque la volontà di cedere Martinez, e potrebbe prendere in considerazione eventualmente solo altissime proposte unicamente cash. Lo United dal canto suo è legatissimo alla conquista o meno di un posto tra le prime quattro.