D’Amico: “L’Inter si è mossa bene nel calciomercato, ma era già stata brava in estate”

Inter, il procuratore Andrea D’Amico ha dato il suo parere sul calciomercato e ha indicato in Zaniolo il futuro uomo-mercato

Il procuratore Andrea D’Amico, ha voluto dare il suo parere sul calciomercato intervistato da ‘Il Giorno’. L’agente ha esordito dando le sue delucidazioni su Paolo Dybala e la sua situazione nel club torinese e ha spiegato: “La Juventus ha capito che il giocatore non ha alternative e sta tirando la corda”. Per quanto riguarda le due milanesi ha detto: “Il Milan mi è piaciuto come si è mosso ultimamente, a fari spenti. Anche l’Inter si è mossa bene, ma era già stata brava in estate”. Infine ha indicato anche il prossimo giocatore che potrebbe essere al centro del mercato estivo e ha spiegato: “Il futuro uomo-mercato credo sarà Zaniolo. Finora ha avuto tanta sfortuna ma le sue qualità sono enormi”. In effetti l’ex calciatore della Primavera nerazzurra, approdato a Roma insieme a Santon nell’operazione che portò Nainggolan alla corte di Luciano Spalletti, in questi anni, causa i due gravi infortuni al ginocchio, non è mai riuscito ad esprimere pienamente il suo potenziale.