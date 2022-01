Calciomercato Inter, interesse a sorpresa per Gagliardini: la situazione

Il Fenerbahçe mette le mani sul centrocampista dell’Inter, che potrebbe partire già in questa finestra di mercato

Sirene turche in arrivo per Roberto Gagliardini. Il centrocampista dell’Inter potrebbe, a sorpresa, partire già in questa sessione di calciomercato, vista la chiusura della finestra invernale fissata al prossimo 8 febbraio in Turchia.

In foto Roberto Gagliardini, attuale centrocampista dell’Inter, club col quale ha firmato nell’ormai lontano 2017, trascorrendo le ultime 5 stagioni.

Poco meno di cinque ore per provare a poter chiudere ancora qualche colpo last-minute durante questa sessione di calciomercato. Inter che ha letteralmente infiammato il mercato negli ultimi giorni, concludendo due operazioni in entrata importantissime, come quelle di Robin Gosens e Felipe Caicedo. Affari della dirigenza nerazzurra che si sono concretizzati anche in chiave uscita, vedasi le ultime sistemazioni di Martin Satriano al Brest e Stefano Sensi (quest’ultimo alla Sampdoria). A lasciare però, potrebbe esserci anche un altro centrocampista. Secondo quanto riportato da ‘Fanatik’, il Fenerbahçe sta sondando il terreno per Roberto Gagliardini e il giocatore, potrebbe addirittura partire in questa finestra di mercato invernale, visto il gong finale fissato all’8 febbraio in Turchia. L’intenzione sarebbe quella di girarlo a titolo temporaneo, con la formula del prestito.

Calciomercato Inter, il Fenerbahçe bussa alla porta per Gagliardini, ma…

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercatoweb.it, pare non esserci una vera e propria trattativa (almeno per il momento) tra l’Inter e il Fenerbahçe per Roberto Gagliardini. Il centrocampista nerazzurro ha il contratto che scadrà nel prossimo 2023 e seppur non favorito nelle gerarchie del mister Simone Inzaghi, la dirigenza interista non sembra intenzionata a cederlo in queste ultime ore, vista la chiusura di mercato fissata quest’oggi alle ore 20 in punto. In Turchia ne sono più che certi, ma, almeno ad ora, nessun riscontro è ancora stato trovato dalla società militante nel campionato turco.