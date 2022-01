Stefano Sensi ha lasciato l’Inter per trasferirsi alla Sampdoria con la formula del prestito fino alla conclusione di questa stagione

Sono molto contento di essere qui, è una grande società con una grande storia. Non vedo l’ora di iniziare. Ho parlato con Mancini prima del raduno in Nazionale e mi ha dato qualche consiglio. Anche lui credeva che la Samp sarebbe stata la miglior soluzione per me. Mi ha fatto piacere e le sue parole le ho apprezzate. Questa è una rampa di rilancio. Vengo da due anni difficili, ma ora sono qui”. Queste le prime dichiarazioni di Sensi da neo giocatore della Sampdoria.

Il centrocampista di Urbino ha lasciato l’Inter per i blucerchiati in prestito secco fino al termine della stagione. Voleva giocare di più, con Inzaghi nella prima parte di stagione ha collezionato appena 195′, e alla fine la dirigenza di viale della Liberazione lo ha accontentato. Importante in tal senso è stato pure l’intesa e l’arrivo ad Appiano di Caicedo.

Non è detto che Sensi faccia ritorno a Milano nella prossima estate. Stando al ‘Secolo XIX’, infatti, il club doriano potrebbe provare ad acquistarlo a titolo definitivo prima di giugno. Per l’Inter, come noto, il classe ’95 è tutt’altro che intoccabile. Costato sui 27 milioni di euro, oggi ha una valutazione intorno ai 12-15 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Sensi-Sampdoria a titolo definitivo: nell’affare può finire Augello

Inter e Sampdoria potrebbero imbastire una operazione comprendente il cartellino di Tommaso Augello, laterale mancino che, secondo ‘Sky Sport’, è sul taccuino dei dirigenti interisti per la fascia sinistra. O meglio per il futuro ruolo di vice Gosens, considerato che lo sbarco del tedesco alla corte di Inzaghi riduce di molto le possibilità di un rinnovo di Perisic.