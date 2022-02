Calciomercato, nostalgia Serie A: si ‘offre’ all’Inter

Per l’Inter in estate potrebbe anche prospettarsi un cavallo di ritorno in Serie A per ciò che concerne la mediana, reparto che perderà sia Vecino che Vidal

Il centrocampo sarà un reparto estremamente in fermento nella sessione estiva dell’Inter che a gennaio ha invece potenziato esterni e attacco con Gosens e Caicedo. In particolare il tedesco è un colpo per il futuro, ma Marotta e soci non si fermeranno qui. Al netto della questione rinnovi sempre aperta, la dirigenza meneghina si preparerà presto a dare un ritocchino al centrocampo dopo l’addio di Sensi di questo gennaio.

A giugno lasceranno anche Vecino e Vidal, entrambi a fine contratto, ed è dunque inevitabile almeno un colpo se non anche due in mediana. Uno di questi potrebbe essere un cavallo di ritorno per ciò che concerne la Serie A, come Allan, brasiliano ex Napoli ed ora all’Everton.

Calciomercato Inter, Allan e la nostalgia dell’Italia: potrebbe offrirsi

L’Everton vive una stagione terrificante, che ha portato anche all’esonero di Rafa Benitez. La squadra vive un crollo totale sia tecnico che di risultati, e il 16esimo posto in classifica ne è chiarissimo esempio. Una situazione in declino totale quella della seconda squadra di Liverpool che non fa impazzire Allan, il quale ha anche giocato decisamente meno da dicembre in avanti.

L’avventura in Premier del brasiliano ex Napoli potrebbe dunque anche essere alle battute conclusive, con la nostalgia dell’Italia che potrebbe farsi viva. Non è infatti da escludere che Allan, attraverso il suo entourage possa offrirsi proprio all’Inter per giugno come erede dei vari Vecino e Vidal. Un centrocampista d’esperienza e grande dinamismo per Inzaghi.