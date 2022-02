Inter alla ricerca del vice Gosens: ipotesi scambio low-cost col Genoa

L’Inter è a caccia del vice Gosens a partire dalla prossima stagione sportiva e potrebbe farsi avanti con il Genoa dietro alla proposta di scambio

Dopo aver piazzato il forte colpo di mercato che porta il nome di Gosens per tappezzare la corsia esterna di sinistra, l’Inter si guarda le spalle da un eventuale mancato rinnovo di Perisic andando a caccia di un nuovo vice a basso costo per la prossima sessione estiva di mercato.

Il nome che nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede è quello di Cambiaso del Genoa. Il giovanissimo terzino sinistro ha finora collezionato 22 presenze in Serie A, contornate da 1 rete e 4 assist. L’idea secondaria dell’Inter per portarlo in nerazzurro consisterebbe in uno scambio ad armi pari nel caso in cui non venisse accettata la domanda da 10 milioni di euro, lasciando il proprio difensore centrale Vanheusden tra le file del club del capoluogo ligure dove attualmente gioca in prestito. L’alternativa sarebbe proporre in scambio il centravanti Salcedo, di proprietà dell’Inter ed ora in forze allo Spezia, già conoscenza del Genoa da una vita.