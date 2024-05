“L’Inter va trattata coi guanti…”. Il video da brividi del terzino nerazzurro

“Per un interista fare un gol nel derby è qualcosa di speciale. Non è facile giocare nella squadra per cui tifi. In certi momenti, quando vinci, sei felice ma quando perdi ti senti sottoterra”. Così Federico Dimarco nel video da brividi pubblicato dallo stesso terzino sul suo profilo Instagram ufficiale.

“L’Inter va trattata coi guanti…“, dice in conclusione il terzino da sempre grande tifoso interista. E quest’anno ha potuto realizzare il suo sogno, vincere uno Scudetto con la squadra del suo cuore. Per Dimarco è anche una grossa rivincita, dopo un inizio di carriera complicatissimo, coinciso con la perdita del primo figlio: “Il momento più difficile lo abbiamo vissuto a Sion quando abbiamo perso il nostro primo figlio che sarebbe dovuto nascere prima di Nicholas e Chloe – ha confessato nel reel – Ho pensato di smettere quando non giocavo quasi mai, quando non venivo neanche convocato. Quella di Sion fu una scelta personale, andando controcorrente e di cui non mi pento“.

“È stato un periodo difficile perché alla prima partita mi ruppi il quinto metatarso, ero in difficoltà perché non avevo squadre che mi volevano – ricorda Dimarco – Un infortunio che però mi ha dato tanta forza, anche se ero consapevole di non essere ancora pronto per giocare nell’Inter. Quando sono tornato, mi mancava ancora qualcosa che sapevo di poter acquisire giocando nell’Inter”.