Bento il terzo colpo dopo Zielinski e Taremi: ecco gli ostacoli

L’accordo tra il portiere brasiliano e l’Inter risale all’estate scorsa, quando l’Athletico Paranaense respinse la proposta da 15 milioni di euro

Il ‘Corriere dello Sport’ è pressoché sicuro del fatto che il terzo colpo dell’Inter sarà l’erede di Sommer. Nello specifico Bento Matheus Krepski, portiere dell’Athletico Paranaense che da tempo è stato individuato dai nerazzurri per la successione dell’elvetico.

Bento il terzo affare per la prossima stagione, dopo Zielinski e Mehdi Taremi. Quest’ultimi sono già stati ingaggiati a costo zero, essendo entrambi in scadenza: il polacco ha firmato un triennale da 4-4,5 milioni a stagione con opzione per un altro anno; l’iraniano un biennale da 3-3,5 milioni l’anno sempre con opzione.

L’Inter ha un accordo di massima con Bento dall’estate scorsa, quando però si vide respingere la proposta da 15 milioni per il suo cartellino. Il primo ostacolo alla chiusura dell’affare è proprio il prezzo, aumentato dopo che il classe ’99 ha fatto il suo esordio in Nazionale.

Il numero uno dell’Athletico, Mario Celso Petraglia considerato da tutti un osso durissimo, è sì disposto a cedere Bento, ma a una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro. Se non di più. Come scrivono in Brasile, il suo obiettivo è realizzare una cessione record per quanto riguarda un portiere brasiliano. Per questo motivo vuole aspettare la fine della Copa America prima di sedersi a trattare, sperando che nel frattempo si scateni un’asta con il coinvolgimento di club della Premier.

L’ingresso in scena di società inglesi complicherebbe ulteriormente la corsa dell’Inter, peraltro ora impossibilitata ad affondare in attesa che venga fatta chiarezza sul rifinanziamento.

Audero sempre in prestito se salta Bento

Nel caso tramontasse la pista Bento, l’Inter potrebbe provare a trattenere Audero. Da escludere il riscatto, non il rinnovo del prestito visti gli ottimi rapporti con la Sampdoria. Coi doriani potrebbe rimanere uno tra Stankovic ed Esposito, alla corte di Pirlo con la stessa formula.

Audero ha disputato 5 partite nella stagione che sta per concludersi, un totale di 480′. L’italo-indonesiano potrebbe giocare titolare anche venerdì in casa del Frosinone.