La ricerca di un altro rinforzo sulla corsia mancina è il segnale che Perisic è destinato a non rinnovare il contratto. L’Inter punta forte su Cambiaso del Genoa

Non solo Frattesi e Scamacca, secondo quanto raccolto da Interlive.it Marotta e Ausilio sono al lavoro anche per la corsia di sinistra. In vista della prossima stagione, l’obiettivo è un vice Gosens, a conferma del fatto che difficilmente Perisic rinnoverà il contratto in scadenza a giugno. Il croato chiede un triennale di circa 6 milioni, i nerazzurri non sono andati oltre i 3 netti per due anni, questo prima però dell’acquisto del tornante tedesco.

E’ Andrea Cambiaso, stando a quanto appurato in queste ore da Interlive.it, il preferito dell’Inter per fascia mancina. Il classe 2000 è una delle ‘rivelazioni’ della Serie A di quest’anno ed è in scadenza a giugno 2023, il che rende debole la posizione del Genoa in sede di trattativa.

I liguri chiederebbero intorno ai 10 milioni di euro, troppo per l’Inter vista la situazione contrattuale del ragazzo e la sua intenzione di non prolungare proprio per fare il salto in una big. La dirigenza di viale della Liberazione punta a ‘bloccarlo’ in ottica estate, anticipando una concorrenza che comprende soprattutto la Juventus.

Parisi dell’Empoli e Augello della Sampdoria sono gli altri candidati al futuro ruolo di vice Gosens, ma il nome del 21enne nativo di Genova – l’Inter vuole una ‘soluzione’ low cost e di prospettiva – è quello in cima alla lista.