Ecco quando arriverà l’ufficialità della firma dell’attaccante argentino, sbarcato in nerazzurro nell’estate 2018

A ‘Che Tempo Che Fa’ Lautaro ha ribadito di voler restare all’Inter, rinnovando il contratto attualmente in scadenza a giugno 2026.

Alcune fonti danno le parti vicine a un’intesa, ma con dettagli ancora da limare, mentre stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ parla di accordo raggiunto a metà strada. Nello specifico a 9 milioni di euro a stagione, l’argentino ne chiedeva 10, fino a giugno 2029. Nel nuovo accordo non verrà inserita alcuna clausola risolutiva.

Per il quotidiano milanese mancano in sostanza soltanto le firme, previste prima dell’inizio del ritiro estivo e della partenza del capitano nerazzurro per la Copa America. Il tutto slitterà perché la dirigenza deve attendere che venga definita l’operazione di rifinanziamento del prestito con Oaktree: il pagamento della rata è fissato al 20 maggio, Steven Zhang starebbe chiudendo – se non ha già chiuso – con il fondo Pimco che dovrebbe garantirgli un nuovo prestito da 400 milioni.

L’avventura di Lautaro all’Inter, iniziata nel 2018, proseguirà nonostante, come sostiene la ‘rosea’, sul tavolo del suo agente Camano fossero arrivate altre proposte. Anche una del Paris Saint-Germain, ieri sera eliminato in semifinale di Champions dal Borussia Dortmund.

L’ufficialità del rinnovo di Lautaro dovrebbe arrivare a luglio anche per ragioni di bilancio, così l’aumento di stipendio non andrà ad impattare in quello di quest’anno.