Marcelo Brozovic è l’elemento cardine dell’Inter di Simone Inzaghi, ma il suo contratto è ancora in scadenza alla fine di questa stagione

Lo scorso 2 dicembre abbiamo parlato di Inter molto vicina a un accordo con Brozovic per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno. Titolammo, non a caso, “Brozovic ad altezza Lautaro” poiché l’ultima offerta dei nerazzurri – convincente per il croato e il suo entourage capitanato da papà Ivan – era ed è pressoché simile a quella che ha spinto l’argentino a rinnovare fino a giugno 2026: 6-6,5 milioni di euro per quattro anni.

Le notizie arrivate poi successivamente, fino a quelle di questi ultimi giorni, hanno confermato quanto da noi scritto. Anzi, sono andate anche oltre parlando di firma imminente, di ufficialità attesa dopo la chiusura del calciomercato, tra il prima e il post derby col Milan.

Nelle ultime ore, invece, è spuntato fuori il forte interesse del Barcellona, con tanto di offerta allettante da 8 milioni l’anno che starebbe facendo vacillare Brozovic. Le informazioni raccolte da Interlive.it confermano l’interesse dei blaugrana, così come quello del Tottenham di Antonio Conte. Gli ‘Spurs’, stando a quanto appurato, non sono però arrivati a formalizzare una proposta ufficiale, almeno per ora. Il Barça probabilmente sì.

L’offerta dei catalani potrebbe essere allettante anche in quanto a commissioni (non di scarso rilievo) per l’entourage del 29enne di Zagabria. Una fonte da noi interpellata dà addirittura per certo l’addio di Brozovic all’Inter, proprio per una tra Barcellona e Tottenham. La società nerazzurra fa trapelare di essere in attesa di una definitiva risposta, da parte di Brozovic e di chi lo rappresenta, una risposta a questo punto da dentro o fuori.