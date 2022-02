Ore decisamente calde quelle che stanno vivendo in questo momento a Parigi. Il Psg rischia di perdere seriamente una delle sue stelle

In casa Psg si pensa già al futuro, visto che, a salutare questa volta potrebbe essere proprio la giovane stella francese Kylian Mbappe, che tanto bene ha fatto a Parigi in questi ultimi anni.

Kylian Mbappe, arrivato nell’ormai lontano 2017, anno nel quale fu prelevato direttamente dal Monaco a titolo definitivo.

Nuovi scenari in vista in casa Psg. A lasciare, questa volta potrebbe essere quasi certamente Kylian Mbappe. In Francia (e non solo) ne sono sicuri: il talento francese è ormai accostato vicinissimo al Real Madrid per la prossima stagione. La cosa sconcertante è il fatto che il classe 1998 andrebbe via a parametro zero (visto il suo contratto in scadenza a giugno) e questa situazione, oltre ad arrecare un danno economico, creerebbe anche e soprattutto una beffa clamorosa a livello d’immagine. Il Psg per sostituire l’ex stella del Monaco, vira dritto su Erling Haaland, altro talento cristallino del calcio europeo e attualmente in forza al Borussia Dortmund, ma occhio anche alla forte concorrenza del Barcellona e del Real Madrid stesso. Non è da escludere il fatto che anche Lionel Messi possa risultare decisivo in questa trattativa, indicando proprio un suo compagno di nazionale a lui molto caro.

Calciomercato Inter, occhio al pericolo Psg: Lautaro Martinez può dire addio a giugno

Salvo clamorosi colpi di scena, l’Inter sarà costretta a dover fare più di un semplice sacrificio nella prossima estate per via degli attuali problemi economici che non sono ancora stati messi alle proprie spalle. Uno degli indiziati principali a poter dire addio è proprio Lautaro Martinez. Il centravanti argentino ha parecchia concorrenza sul mercato e non è da escludere un suo possibile approdo in futuro a Parigi. Il Psg va a caccia di una punta e occhio allo zampino di Leo Messi, il quale potrebbe suggerire proprio il suo connazionale (come già accaduto in passato al Barcellona). La richiesta della dirigenza nerazzurra resta quella di una base attorno ai 100 milioni in cash, ma si potrebbe scendere addirittura fino a 85-90 milioni di euro.