Inter, ‘pericolo’ Juventus anche per Bremer: doppia offerta al Torino

L’obiettivo di mercato Bremer è condiviso da Inter e Juventus, quest’ultima spinge forte per la prossima estate

Gleison Bremer ha da poco rinnovato il contratto che lo lega al Torino fino al 2024, soddisfacendo le proprie richieste e garantendo al presidente Cairo ulteriore potere contrattuale in sede di trattativa con i potenziali acquirenti.

Tra questi non figura soltanto l’Inter che nelle ultime settimane lo ha inserito nella sua lista degli obiettivi per la difesa come giusto rimpiazzo di de Vrij nel caso di addio, ma anche la Juventus che ha da poco soffiato sotto il naso proprio al Torino l’altro difensore Gatti dal Frosinone. Questo piccolo sgarbo dei cugini locali potrebbe non essere stato preso di buon occhio ma non è sufficiente per dire che la trattativa possa avanzare spedita. I rapporti tra le due parti restano infatti piuttosto saldi.

Calciomercato, Juventus vara due soluzioni per Bremer

I bianconeri, economicamente più forti dell’Inter, avrebbero pronti sul piatto 20 milioni di euro più l’eventuale contropartita tecnica di Mandragora o Pjaca, entrambi già in prestito nelle file granata.