Serie A, Inter-Milan: le probabili formazioni del derby

Le probabili formazioni del derby Inter-Milan in programma oggi alle 18 e valevole per la 24esima giornata di Serie A

Riparte il campionato, riparte la Serie A dopo questa sosta durata ben due settimane all’in circa. Ad infiammare questa 24esima giornata ci penseranno proprio Inter e Milan, disputando questo attesissimo derby, il quale metterà di fronte le prime due della classe.

La posta in palio è altissima e questo i due tecnici di entrambe le squadre lo sanno bene. Salvo inaspettate sorprese, Simone Inzaghi sembra intenzionato a voler riconfermare l’undici titolare sceso in campo contro il Venezia, ad eccezione di uno. La difesa resta intoccabile, così come il centrocampo, a discapito soltanto di Matteo Darmian. A dover partire dal 1′ dovrebbe essere Denzel Dumfries (in modo tale da poter arginare Rafael Leao. Mentre il duo in attacco Dzeko–Lautaro resta confermato. Out ancora Gosens. Caicedo è invece recuperato e andrà subito in panchina. Cambia invece (anche se di poco) il Milan di Stefano Pioli. Non ci saranno ne Zlatan Ibrahimovic e ne Ante Rebic (entrambi out per guai fisici). La difesa scesa in campo con la Juventus resta confermata, con Kalulu e Romagnoli rispettivamente al centro; mentre cambia il centrocampo. Il tecnico rossonero sorride e può riabbracciare finalmente Kessie e Bennacer (appena tornati dalla Coppa d’Africa). I due davanti alla difesa dovrebbero essere proprio l’algerino e Sandro Tonali. Avanza il raggio d’azione dell’ivoriano Kessie, il quale, assieme a Leao e Saelemaekers andrà a supportare l’unica punta di ruolo Olivier Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-MILAN

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore: S. Inzaghi.

MILAN (4-3-2-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud. Allenatore: S.Pioli

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata