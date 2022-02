Inter, torna l’incubo del fitto calendario tra Coppa Italia e Champions

Nelle prossime settimane l’Inter dovrà affrontare un calendario particolarmente ricco di impegni, alcuni non semplici sulla carta

Archiviato il derby di Milano, per l’Inter è un nuovo giorno. Ancora da capolista, certo, ma con qualche punto perso ed una nuova consapevolezza di dover limare qualche imperfezione che continua a caratterizzarla. Del resto una squadra diventa grande soltanto attraverso le difficoltà, con spirito di sacrificio.

Ad attendere la rosa di Inzaghi ci sarà, da qui alle prossime quattro settimane, un calendario fitto di impegni di una certa rilevanza non soltanto per le sorti di un campionato riaperto ma anche per le fasi finali di Coppa Italia e Champions League. Ad aprire la lunga striscia sarà la gara secca contro la Roma valevole per i quarti di finale di coppa in programma il prossimo 8 febbraio, poi seguirà il 12 febbraio l’altro big match di Serie A fuori casa col Napoli. Il 16 febbraio i nerazzurri ospiteranno il Liverpool in casa per giocare l’andata degli ottavi di finale della massima competizione europea per club, nell’attesa del ritorno che si terrà ad ‘Anfield’ l’8 marzo. Ad allungare il brodo ci saranno nel mezzo gli incontri di campionato contro Sassuolo, Genoa e Salernitana. Lasciato alle spalle il risultato beffardo del derby contro il Milan, il tecnico Inzaghi è chiamato a non ripetere gli stessi errori nella gestione delle risorse soprattutto in questa imminente fase concitata di stagione.

Calendario Inter: Roma, Napoli e Liverpool in una settimana

A seguire l’elenco dei prossimi impegni dell’Inter in programma fino al prossimo 8 marzo.