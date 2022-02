Inter-Roma: in coppa Italia i precedenti parlano a favore dei nerazzurri

Inter-Roma, la gara di domani sera al Meazza sarà una grande occasione per rialzarsi subito dopo la cocente e immeritata sconfitta nel derby

Si dice sia importante che dopo una gara persa, soprattutto dopo un filotto di risultati positivi, avere subito la possibilità di tornare in campo per un’altra sfida, in modo da non stare troppo a rimuginare sull’accaduto. La gara di martedì sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano contro la Roma per i quarti di finale di coppa Italia, sembra arrivare al momento giusto. Le sfide tra le due formazioni dagli anni 80 in poi, erano sempre sinonimo di spettacolo e gol, sia che fossero in campionato che nella coppa nazionale, senza dimenticare la finale di coppa Uefa vinta dalla squadra nerazzurra nel doppio confronto nel 1991. Limitandoci alle gare disputate nella loro storia nella coppa Nazionale, se ne contano ben 21 con una statistica che vede nettamente in vantaggio la squadra meneghina, con 12 vittorie contro le 7 dei giallorossi e soltanto due pareggi. Un altro dato statistico interessante è che 13 delle 21 partite giocate, sono raggruppate tra il 2005 e il 2013. Delle 12 vittorie nerazzurre ben 8 sono state allo stadio Meazza, anche se l’ultima è datata 2009, 2-1 per la squadra allora allenata da José Mourinho grazie alle reti di Adriano e Ibrahimovic, in mezzo il momentaneo pareggio di Taddei. La squadra capitolina invece ha vinto soltanto due volte a Milano in coppa Italia.