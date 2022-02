Perisic: il croato sta bene viceversa Caicedo potrebbe saltare anche la Roma

Inter, nulla di preoccupante per Ivan Perisic uscito anzitempo dal derby per un semplice indurimento del polpaccio

Il derby di Milano terminato con la vittoria in rimonta del Milan sull’Inter ha visto però, per l’ennesima volta in questa stagione, un Ivan Perisic assolutamente padrone della fascia sinistra. Il calciatore croato è dovuto uscire al 70′ minuto per un problema fisico, che ha destato subito preoccupazione nello staff e tra i tifosi. Come ha spiegato la Gazzetta dello Sport, il giocatore non dovrà fare nessun controllo visto che si è trattato semplicemente di un indurimento del polpaccio e se dovesse partire dalla panchina con la Roma in coppa Italia, sarà solo per preservarlo per la gara di campionato contro il Napoli. Diverso il discorso per Caicedo, che non è ancora al 100% e si deciderà all’ultimo se portarlo almeno in panchina per la sfida con i giallorossi, o rimandare alla gara con il Napoli e proseguire con degli allenamenti mirati per averlo pronto per il resto del campionato. Intanto nella giornata odierna, la squadra ha svolto solo lavoro defaticante e Simone Inzaghi avrà a disposizione solo domani e la giornata di martedì per preparare la sfida con la Roma di José Mourinho.