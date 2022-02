Inter-Milan, retroscena sul contatto Sanchez-Giroud

Alla Pinetina è diventato virale il video del contatto tra Sanchez e Giroud nel corso del derby tra Inter e Milan, c’è un curioso retroscena

Chiusi i giochi del derby tra Inter e Milan, i nerazzurri hanno ricominciato a dedicarsi intensivamente agli allenamenti in vista degli impegni fissati sul calendario tra coppe e campionato. Ma certi episodi non si digeriscono facilmente. Tant’è che proprio al centro sportivo della Pinetina di Appiano Gentile è diventato virale lo spezzone che riporta il contatto tra Sanchez e Giroud prima che questi siglasse la rete del pareggio rossonero.

Secondo quanto rivela ‘Tuttosport’, l’Inter non avrebbe accettato di buon gusto la decisione arbitrale di non assegnare il calcio di punizione in favore dei nerazzurri. Nella circostanza il centravanti francese avrebbe teso il braccio sinistro per spostare con ‘vigoria sproporzionata’ (in base a quanto si legge nel regolamento ufficiale, ndr) l’avversario, e non soltanto con la spalla. A questo è poi seguito il simpatico quanto pungente appunto didascalico della ‘regola del vantaggio’ nei confronti dei rivali rossoneri, facendo riferimento alle polemiche accadute in precedenza per un gol annullato a Messias in occasione della partita Milan–Spezia di qualche settimana fa per la mancata concessione del vantaggio dopo un fallo di Bastoni su Rebic.