Polemiche post derby, è ‘giallo’ Lautaro: ecco il timore dell’Inter

Il video incriminato, che da ieri gira sui social, non chiarisce però se effettivamente Lautaro abbia davvero sputato verso Theo Hernandez

Il derby non è affatto finito. Da ieri sta girando all’impazzata sui social un video in cui si vede Lautaro imbufalito contro Theo Hernandez, dopo l’espulsione rimediata dallo stesso rossonero nel finale di una stracittadina vinta in rimonta dal Milan.

Per molti l’attaccante dell’Inter, uscito a venti minuti dalla fine, ha sputato dall’alto in basso verso il rossonero quando lo stesso aveva appena sceso le scale che lo avrebbero condotto al sottopassaggio e infine agli spogliatoi. Il video in questione, però, non dà certezze sullo sputo di Lautaro.

Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, “di sicuro, a ieri sera non c’erano segnali di un’acquisizione delle immagini da parte della Procura federale. Questo non esclude però che gli ispettori federali abbiano visto e sentito il contenuto dell’episodio e possano averlo segnalato al Giudice sportivo (che si pronuncerà oggi, ndr) e alla Procura federale”.

Il timore dell’Inter, aggiunge la ‘rosea’, riguarda soprattutto gli insulti che l’argentino avrebbe pronunciato contro il francese. In poche parole c’è il rischio che Lautaro possa incorrere in una squalifica.