Inter-Napoli, Mazzola: “Alla squadra di Spalletti toglierei Osihmen”

Inter-Napoli, l’ex attaccante Sandro Mazzola ha voluto dare il suo parere sulla sfida di sabato e ha indicato lo spauracchio

Questa sera l‘Inter affronterà allo stadio Meazza di Milano la Roma di José Mourinho, in una gara valida per i quarti di finale di coppa Italia. L’incontro però sembra essere poco considerato, visto che la mente dei tifosi è già proiettata alla sfida di sabato alle 18 allo stadio San Paolo/Maradona, quando scenderanno in campo le formazioni di Simone Inzaghi e Luciano Spalletti. In merito a questa gara, Radio Kiss Kiss ha voluto chiedere un’opinione a Sandro Mazzola, ex giocatore della Grande Inter di Helenio Herrera. Queste le sue parole: “Se il Napoli dovesse vincere contro l‘Inter sarebbe un grande sprint verso lo scudetto“. Gli hanno domandato, quale calciatore della squadra partenopea volesse che non scendesse in campo e il baffo nerazzurro ha risposto: “Sicuramente Osimhen“. Vista la squalifica di Alessandro Bastoni, la scelta dell’ex attaccante appare quanto mai azzeccata, anche perché il tecnico nerazzurro dovrà scegliere uno tra Dimarco, Ranocchia e D’Ambrosio, per sostituire il giovane difensore e in base alle scelte, eventualmente cambiare anche la disposizione della difesa.